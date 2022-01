Milan, Conti ceduto e gestione cinese quasi cancellata: resta solo Kessie

Con la cessione di Andrea Conti, Franck Kessie rimane l'unico giocatore acquistato dalla gestione cinese del Milan. Il punto

Poteva essere una grande storia, ma la sfortuna ha deciso di mettersi in mezzo. Sì perché Andrea Conti era uno degli esterni destri più interessanti del panorama italiano. Il Milan cinese, nell'estate del 2017, ha fatto carte false per portarlo, giustamente in rossonero. Purtroppo, però, i tanti infortuni di cui è rimasto vittima non gli hanno mai permesso di spiccare il volo. Dopo il prestito al Parma, il classe 1994 saluta il Diavolo in maniera definitiva e si accasa alla Sampdoria. Una cessione che merita una riflessione. A proposito di Milan cinese, con questa cessione, Franck Kessie rimane l'unico superstite di una campagna acquisti super solo teoricamente. Ecco dove sono finiti tutti gli altri.