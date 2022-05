Milan, ci sono Theo Hernandez e Maignan tra i 5 migliori francesi all’estero

Theo Hernandez e Maignan, del Milan, sono stati inseriti tra i cinque giocatori francesi più forti che giocano all'estero.

Il sindacato francese per i giocatori professionisti, l'UNFP, oggi ha pubblicato diversi sondaggi per i consueti premi stagionali e, tra questi, c'è anche quello per il giocatore francese migliore tra quelli all'estero e candidati ci sono anche Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi del Milan: due su cinque, mica male.