Milan, che fine ha fatto Ballo-Toure? Nessuna presenza nel 2022

Tuttosport si interroga su Ballo-Toure. Il terzino sinistro del Milan, arrivato in estate dal Monaco per cinque milioni di euro , non ha totalizzato neanche una presenza nel 2022. Certo, il titolare sulla fascia è Theo Hernandez, ma anche quando l'ex Real Madrid era assente il classe 1997 non è stato utilizzato. Un esempio la partita contro l'Empoli in cui Pioli ha deciso di dirottare Alessandro Florenzi sulla fascia sinistra.

Insomma, per Ballo-Toure sembra essere proprio una bocciatura. 439 minuti in campionato (nove presenze), due gare in Champions League e 0 in Coppa Italia. La particolarità è che dopo il rientro dalla Coppa D'Africa Fodè non ha più messo piede in campo, totalizzando ben cinque panchine consecutive. In sostanza Ballo-Toure non gioca dalla gara del 19 dicembre contro il Napoli. A questo punto non è da escludere una cessione in estate, nel caso in cui arrivasse qualche offerta: la scommessa del terzino, fino a questo momento, sembra essere stata persa.