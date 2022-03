Milan, concorrenza per un centrocampista. Bennacer vicino al rinnovo (getty images)

Un bel risveglio oggi per tutti i tifosi rossoneri dopo il successo del Milan in trasferta contro il Cagliari. Non mancano, ovviamente, le notizie, con il Diavolo che sarebbe interessato ad un forte centrocampista, ma la concorrenza è notevole. Intanto Ismael Bennacer, autore del gol vittoria di ieri sera, è pronto a rinnovare il suo contratto con il Diavolo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.