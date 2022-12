Milan, Cardinale nella lista degli imprenditori sportivi del 2022

"RedBird di Cardinale ha acquisito il Milan per 1,2 miliardi di dollari in agosto, coinvolgendo i New York Yankees come azionisti di minoranza, nel quadro di un altro anno attivo per la società di investimenti di ampio raggio. Sta rilanciando la XFL, ha recentemente venduto le partecipazioni in Wasserman e OneTeam Partners, e il suo investimento in Fenway Sports Group conferisce a RedBird quote azionarie di squadre in MLB, NHL, NASCAR e Premier League, tra le altre proprietà". Milan, gli auguri di Cardinale: “Tornare ai vertici del calcio europeo”