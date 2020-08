Milan-Cagliari, Ibrahimovic eletto migliore in campo del match

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Non poteva che essere lui, ancora lui, Zlatan Ibrahimović, il migliore in campo nell’ultima partita di questa stagione. Esempio, leader, uomo copertina e uomo squadra: dal suo ritorno, lo svedese ha dimostrato di essere un campione senza età e di fare ancora la differenza nel grande calcio. Dieci gol in diciotto gare, l’ultimo ai danni del Cagliari nel 3-0 di San Siro: una rete che gli ha permesso non solo di arrivare ancora una volta in doppia cifra in Serie A, ma anche di vincere il premio di MVP.

Ibra è stato il più votato dai nostri tifosi con il 57% delle preferenze, davanti a Leão (19%), Castillejo (14%) e Gabbia (10%). Nella 38° giornata, l’ultima di campionato, Ibrahimović è stato ancora una volta decisivo, un vero e proprio fattore offensivo. In campo dall’inizio alla fine, tra i giocatori rossoneri ha il primato per tiri nello specchio (3), tiri parati (2), tiri respinti (2) e sponde (2). In ottima condizione, con grande fame, ha creato, concluso, segnato. Una risorsa unica e preziosa per tutto l’ambiente. Lunga vita a Zlatan!

