Milan, Buriani: “Si alternano buone prestazioni a gare sottotono”

Buriani, ex giocatore del Milan, ha parlato delle ultime partite della squadra rossonera. Ecco tutte le sue parole a riguardo.

Ha giocato cinque anni nel Milan, di cui è rimasto ovviamente molto tifoso, Ruben Buriani, collezionando 180 presenze e segnando 14 gol. Ora segue la squadra dall'esterno e, ai microfoni di Milan TV, ha commentato il momento dei rossoneri, un po' altalenante. Dopo la settimana perfetta, un calo inaspettato. Prima di un'altra settimana molto impegnativa. Ecco dunque tutte le parole di Buriani a riguardo: ""Il Milan ha dato tutto quello che poteva dare. Due pareggi con Udinese e Salernitana deludono ma la condizione fisica della squadra non è ottimale. Il Milan alterna buona prestazioni a gare sottotono che portano via punti importanti". Le Top News di oggi sul Milan: conferme su Botman, nuova idea per il post-Kessie