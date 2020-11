Milan, Buriani: “Bene anche senza Ibra. Tonali può avere più spazio”

Milan, l’opinione dell’ex Buriani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ruben Buriani, ex calciatore del Milan dal 1977 al 1982, ha parlato di alcuni singoli rossoneri ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. Le dichiarazioni:

Sul Milan senza Ibrahimovic

“Ibra dà peso e fisicità, però contro il Lille ho visto un buon Milan. Mi ha dato una sensazione di forza, è ben quadrato e continua a giocar bene”.

Su Milan-Fiorentina

“Ho visto i viola col Benevento e non mi è sembrata una grande squadra. Anzi ho notato giocatori impauriti che fanno fatica ad esprimere il loro valore e a sviluppare gioco. La Fiorentina deve migliorare in tutti i reparti”.

Su Rebic

“E’ un istintivo che ama partire da lontano. E’ uno che la porta la sente. Di sicuro il Milan vuol continuare la sua cavalcata ma la Fiorentina non può perdere terreno”.

Su Tonali

“Credo possa avere più spazio. I dirigenti e i tecnici lo hanno valutato bene e ha qualità. Più giochi, più maturi. Giocare al Milan ovviamente non è semplice perchè i risultati vanno ottenuti subito. Ma al Milan può starci e rimanerci“. Milan due volte su DAZN in un mese. Il momento perfetto per abbonarsi: ecco come >>>