Milan, Bucciantini: “La storia di Junior Messias è incredibile”

Il giornalista Marco Bucciantini ha esaltato Junior Messias, attaccante del Milan autore di una doppia contro il Genoa

Il giornalista Marco Bucciantini ha esaltato Junior Messias, calciatore del Milan. Ecco cosa ha detto: "La storia di Messias arriva da lontano, dal Brasile. Ha rischiato la vita in un incidente, poi arriva in Italia dove si mette a pulire mattoni in un cantiere. Poi grazie ad un amico peruviano comincia a giocare ma il suo arrivo nel grande calcio è tardivo e qui le colpe vanno anche allo scouting che non è più quello di una volta. Chiamato poi in Lega Pro, non poteva andare perché non vince il campionato. Smette di giocare, quindi torna nei dilettanti e lì ricomincia la sua storia".