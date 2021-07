Milan, Brocchi: “Nessun rimpianto per com’è andata in rossonero”

Brocchi torna a parlare di Milan e della breve esperienza da allenatore rossonero. Ecco le sue dichiarazioni, comunque molto serene.

È reduce da una sfortunata stagione con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che prima lo avevano scelto come allenatore del Milan, l'ex giocatore rossonero Cristian Brocchi. Era la stagione 2015/16 e subentrò a Sinisa Mihajlovic, ora allenatore del Bologna. Ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore e giocatore milanista è tornato sull'esperienza in panchina col Diavolo, ma senza rimpianti. Ecco le sue parole: "Non ho rimpianti, io penso di non poter considerare neanche quell'avventura come una vera e propria esperienza, perché sono subentrato a due mesi e mezzo dalla fine, quando c'erano già grandissime difficoltà. L'unico rimpianto che ho è per la finale di Coppa Italia persa contro la Juve, a mio parere è stata una sconfitta immeritata". Intanto ecco le top news di oggi per il mercato rossonero >>>