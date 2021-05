Milan, Braglia: “Giusto prendere Maignan e lasciare Donnarumma”

Separazione tra Milan e Donnarumma, al suo posto c'è Maignan. Ecco il parere di Braglia, ex portiere. Tutte le sue dichiarazioni.

Non ci sarà Gianluigi Donnarumma nel futuro del Milan. Il portiere classe 1999 non ha accettato l'offerta del Milan e quindi non rinnoverà. Al suo posto, preso il francese classe 1995 Mike Maignan, che arriva dal LOSC. Ai microfoni di TMW Radio ne ha parlato Simone Braglia, ex portiere anche del Milan nella stagione 1997/98. Ecco le sue dichiarazioni: "Vedendo giocare Maignan mi ha colpito la sua personalità. È il portiere giusto al momento giusto, anche dal punto di vista economico per abbassare il monte ingaggi. Ha 26 anni, ha la personalità per sopportare la pressione di San Siro. Giusto che la società abbia fatto questa scelta. Secondo me Maldini fa bene a determinare questa linea. I giocatori non possono pretendere di comandare e decidere l'ingaggio. È ora che siano le società a decidere. Credo ci siano pochi soldi per fare grossi colpi. Maldini ha fatto bene ad aver chiuso col nuovo portiere, Maignan, dando il benservito a Donnarumma".