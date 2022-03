Milan, arriva un bomber a costo zero? E intanto si pensa al futuro di Kalulu (getty images)

Sono tante le notizie sul Milan di questa mattina, con il calciomercato in primo piano. Nonostante manchi ancora un bel po' dall'inizio della sessione estiva, i rossoneri pensano già ai primi movimenti per rinforzare la rosa. Tra i reparti da rinforzare c'è l'attacco, con il Diavolo che potrebbe fiondarsi su un bomber che si libererà a parametro zero, mentre inizia a studiare il prolungamento, con adeguamento di contratto di Pierre Kalulu. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.