Milan, Bergomi: “Le qualità di Bennacer non si discutono”

Bergomi, ex capitano interista, tesse le lodi di Bennacer e del Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul centrocampista rossonero.

Finalmente si rivede il vero Ismael Bennacer in campo col Milan e Giuseppe Bergomi non perde occasione per sottolinearlo. L'algerino classe 1997 ha servito un pallone col contagiri per il gol del vantaggio rossonero di ieri. Per il resto, prova davvero egregia, come non gli succedeva da tempo: zero sbavature a centrocampo, tanti palloni gestiti e smistati. Ai microfoni di Sky, l'ex capitano interista Bergomi ha così commentato: "Bennacer è in crescita rispetto alle ultime prestazioni. Fisicamente deve stare bene, perché ogni tanto ha qualche problema fisico che lo ferma, ma le qualità non si discutono. Il primo gol nasce da lui".