Milan, Bennacer a un passo dal rinnovo: cifre e dettagli

Bennacer è a un passo dal rinnovo di contratto col Milan fino al 2026, con importante aumento di ingaggio. Ecco le ultime.

Una delle certezze del centrocampo del Milan si chiama Ismael Bennacer, algerino classe 1997 che sta crescendo stagione dopo stagione. Ultimamente ha avuto un po' di difficoltà legate a problemi fisici, ma la sua importanza non è in discussione. Ecco perché il rinnovo di contratto per lui è vicinissimo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, molto presto estenderà il proprio contratto dal 2024 al 2026. Ovviamente ci sarà anche un importante aumento di ingaggio, che passerà da 1,7 a 3,2 milioni. Ovvero quasi raddoppiato. Prima di lui, firmeranno probabilmente anche altri elementi molto importanti in scadenza nel 2024. Un segnale importante, anche visto che c'è chi invece preferisce andare via a zero.