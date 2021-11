Milan, Baresi riceve l’Ambrogino d’Oro e lui: “Felice e orgoglioso”

Baresi, leggenda e vicepresidente del Milan, riceverà l'Ambrogino d'Oro e nelle proprie storie si è detto molto entusiasta.

Sono stati resi noti i nomi dei personaggi che, per aver dato lustro a Milano, riceveranno l'Ambrogino d'Oro e tra questi c'è anche Franco Baresi, capitano storico del Milan e attuale vicepresidente rossonero. Il suo numero 6 non verrà mai più indossato. È la massima onorificenza concessa dal Comune e la cerimonia sarà il 7 dicembre. Insieme a lui, anche la campionessa paralimpica Arjola Trimi e Tommaso Claudi, il diplomatico italiano che nei giorni della conquista di Kabul da parte dei talebani è rimasto a presidiare l'ambasciata italiana in Afghanistan. Certamente una grande soddisfazione per Baresi e anche per il Milan, che mantiene un certo stile dentro e fuori dal campo. Baresi ha poi commentato con nelle storie Instagram con poche parole: "Felice e orgoglioso!" Queste intanto le notizie più importati di questa mattina >>>