Milan, Baresi nominato vicepresidente onorario del club

Milan, Baresi è vicepresidente onorario della società meneghina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Baresi, classe 1960, come noto, ha vestito per tanti anni i panni del leader del Milan in campo. Ed attualmente è brand ambassador del club rossonero. Nella giornata odierna è stato insignito di una nuova carica. È successo durante l’Assemblea dei Soci del Milan. Paolo Scaroni, Presidente della società meneghina, ha infatti annunciato che lo storico numero 6 è stato nominato vicepresidente onorario del Milan. Tale nomina arriva proprio a 23 anni di distanza dall’ultima gara disputata con la maglia del Diavolo: il 23 ottobre 1997, al termine di Milan-Cagliari 0-1, ‘Kaiser Franz‘ Baresi diede l’addio al calcio dopo 21 stagioni di Milan, un totale di 719 gare (con 33 gol all’attivo) e ben 18 trofei, italiani ed internazionali. LEGGI QUI COS’ALTRO È SUCCESSO NELL’ASSEMBLEA >>>