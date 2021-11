Milan, Ballo-Touré e Florenzi in gruppo. Rebic e Messias ancora a parte

Arrivano buone notizie per il Milan: Fodé Ballo-Touré e Alessandro Florenzi in gruppo, niente da fare per Ante Rebic e Junior Messias

Renato Panno

Mancano soltanto due giorni al derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata di Serie A. I rossoneri puntano a recuperare più calciatori possibili vista l'importanza della partita per il prosieguo del campionato. Secondo quanto riferisce l'inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano arrivano due buone notizie per Stefano Pioli: Fodé Ballo Touré e Alessandro Florenzi si sono allenati insieme al resto del gruppo e quindi sono da considerarsi recuperati. Ancora niente da fare per Ante Rebic e Junior Messias, che hanno lavorato a parte: per loro il derby è sempre più lontano. Intanto il Milan punta la nuova stella del calcio spagnolo.