Milan, Antonelli: “Col Bologna non è stata una partita semplice”

Antonelli, ex giocatore del Milan, ha parlato delle ultime uscite della squadra rossonera. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

In questi minuti il Milan è in campo per la decima giornata del campionato di Serie A, ma ai microfoni di Milan TV è intervenuto Roberto Antonelli, storico giocatore rossonero, che ha commentato così l'uscita precedente, alla nona: “Il Bologna è sicuramente una squadra importante che gioca un calcio aggressivo. Ha messo in difficoltà il Milan all’inizio creando un paio di occasioni, poi la squadra di Pioli si è ritrovata sul 2-0 e si è rilassato anche un po’ troppo. Questo però è anche dovuto alla giovane età dei giocatori, che hanno ancora tanti margini di miglioramento e possono crescere sotto questo aspetto. Il Milan è cresciuto molto però è stata una partita non semplice da affrontare e gestire. Credo che quest'anno la squadra abbia dei ricambi importanti e che Pioli possa contare su tanti giocatori. Messias aspetto di vederlo in un ambiente come il Milan e con un allenatore come Pioli perché me ne hanno parlato molto bene”. Segui con noi il live testuale di Milan-Torino