Milan, Adani: “Nota di merito per Pioli che continua a perdere giocatori”

Adani, ex difensore, ha parlato del Milan e ha fatto i complimenti a Pioli per come sta gestendo tutte le difficoltà di questa stagione.

Stefano Bressi

È un ex difensore, Daniele Adani, ma ora è opinionista e molti appassionati di calcio lo ascoltano con piacere perché dimostra competenza e onestà, come quando parla del Milan, sottolineandone pregi e difetti. Adani è tornato a parlare di Milan sottolineando i meriti di Stefano Pioli, allenatore rossonero. Ecco tutte le sue parole, rilasciate su Twitch alla Bobo TV: “Il Milan è riuscito a sopportare la perdita di Donnarumma, di Calhanoglu, hanno giocato la metà delle partite senza Ibrahimovic eppure stanno facendo bene. L’allenatore merita una nota di merita. Anche Kessie ora sembra possa andare via a zero eppure stanno ottenendo risultati sportivi”.

