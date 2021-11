Milan, accordo per il rinnovo di Pioli: ecco quando firmerà

Pioli e il Milan avanti ancora insieme. Raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto, si attende solo la firma. Ecco le ultime.

Stefano Bressi

In queste settimane in casa Milan si sta lavorando tantissimo per i rinnovi di contratto, tra cui quello di Stefano Pioli, che sarà ancora a lungo l'allenatore rossonero. La volontà è chiara da entrambe le parti e presto arriverà l'annuncio per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2022. Nessun dubbio sull'esito della trattativa, che in realtà potrebbe anche essere già finita. Sembra infatti che l'accordo sia stato raggiunto e che manchi solo l'annuncio.

D'altronde, nel contratto attuale è presente una clausola che permette al Milan di estenderlo automaticamente fino al 2023 confermando l'attuale stipendio da 2 milioni più bonus a stagione. L'obiettivo, però, è arrivare a un'intesa più lunga, con scadenza più lontana. Non solo, perché la società vuole riconoscere i meriti di Pioli e aumentare il suo stipendio.

A riportare la notizia secondo cui l'accordo per il rinnovo è già stato raggiunto è stato il CorSera, senza però svelare tutti i dettagli come durata e stipendio. La sensazione, però, è che ormai sia davvero tutto definito e che manchi solo la firma. Ecco perché è probabile che l'ufficialità possa arrivare dopo il Derby, durante la sosta per le Nazionali e in un momento di calma.

I rapporti tra Pioli e la dirigenza sono ottimi. Ecco perché non ci sono dubbi e ormai si tratta solo di attendere qualche giorno. Le strade del Milan e di Pioli continueranno a essere le stesse, anche perché non ci sarebbe davvero alcun motivo per cambiare. Pioli gode della fiducia di tutti, dai vertici societari ai giocatori. Presto il suo lavoro verrà riconosciuto.