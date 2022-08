Milan, a settembre udienza per il caso tra Elliott e Yonghong Li

Il mese di settembre sarà caldissimo per il Milan e, in particolare, per Elliott: cambio di proprietà in arrivo con passaggio a RedBird, ma non solo. Ci sono in ballo anche le cause legali con soci attuali e vecchi azionisti. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, già i primi giorni del mese prossimo saranno decisamente intensi.