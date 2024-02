Mike Maignan fa meglio degli ex portieri del Milan?

Altre stagioni ad alti livelli — Mike Maignan gioca titolare anche nell’anno successivo. Nonostante un nuovo lungo infortunio nella prima parte di stagione, il francese è spesso decisivo anche perché la difesa del Milan appare più perforabile. Maignan è protagonista di alcuni interventi prodigiosi, come quello su Hakan Çalhanoğlu nel derby di andata vinto 3-2 dal Milan e sul rigore parato a Kvicha Kvaratskhelia del Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, sfida che poi premia proprio i rossoneri. A dicembre 2023, nella partita vinta contro il Frosinone per 3-1 a San Siro, Maignan realizza un altro incredibile assist per l’americano Pulisic, autore di un bellissimo gol.

Mike Maignan fra percezione e statistiche — Per una squadra prestigiosa come il Milan, avere un grande portiere è piuttosto normale. Nella sua avventura rossonera, Maignan ha giocato 98 partite in totale, subendo altrettanti gol ma mantenendo la porta inviolata per 40 volte e parando tre degli undici rigori subiti. Oltre a quello a Kvaratskhelia, ricordiamo anche la parata su Berardi in Sassuolo-Milan della scorsa stagione e su Salah del Liverpool in Champions League nella stagione 2021-22. Se già le statistiche sono quelle di un grandissimo portiere, va sottolineato come nel numero di gol incida in maniera significativa anche la qualità del pacchetto arretrato.

Una domanda forse senza risposta: Maignan o Dida? — Il portiere simbolo del Milan, all’alba di questo secolo, è stato Dida. Il brasiliano ha giocato ben 302 partite con i rossoneri, vincendo tutto il possibile e subendo 163 gol in 206 partite di campionato, 244 calcolando anche le coppe. Pur avendo una media reti incassate inferiore (e quindi migliore) rispetto a quella di Maignan, di Dida si ricorda anche una fase finale di carriera costellata da errori grossolani, dopo i primi strabilianti anni in cui contendeva a Buffon lo scettro di miglior portiere del mondo. Nel 2002-03, in occasione della storica finale di Champions League tra Milan e Juventus, le tre parate di Dida contro le due di Buffon ai calci di rigore valsero il sesto trionfo per il Milan. Dida è considerato uno dei migliori portieri della storia rossonera, ma davanti a sé aveva alcune delle difese (e delle squadre) più forti di sempre.

Il confronto inevitabile: Mike Maignan è meglio di Gigio Donnarumma? — Essendo arrivato dopo l’era Donnarumma, che in tanti pensavano avrebbe potuto fare la storia del club rossonero dopo aver debuttato a sedici anni, Maignan è sempre stato paragonato al portiere italiano. Gigio si è imposto in anni bui del Milan e ha una media gol subiti superiore a uno (227 in 215 partite di campionato, 265 in 251 partite ufficiali complessive). Le difese piuttosto permeabili non l’hanno certo aiutato: nonostante il rapporto ormai deteriorato tra Donnarumma e la tifoseria, i milanisti ricordano anche alcuni miracoli. Nel complesso, comunque, al di là dei numeri, la percezione del tifo rossonero è quello di un upgrade significativo nel passaggio da Gigio a Mike.

Prima di Dida e Donnarumma — Un altro portiere storico del Milan è stato Sebastiano Rossi, detentore del record di imbattibilità in Serie A per quasi vent’anni anche grazie alla protezione offerta da giocatori del calibro di Billy Costacurta, Franco Baresi e Paolo Maldini. Con 207 gol subiti in 240 partite, 281 in 330 se consideriamo tutte le competizioni, Rossi è tra i migliori della storia, ma non era abile nel gioco con i piedi come Mike Maignan, non a caso nato centrocampista e considerato tra i migliori portieri rossoneri di sempre.

