MERCATO MILAN TOP NEWS – Rafael Leao sul rinnovo, idea Depay

Tante le notizie in questa giornata del 20 febbraio 2022 sul Milan, che ieri ha pareggiato e buttato una grande occasione. In primo piano ci sono delle parole off records di Rafael Leao, ad alcuni tifosi. Impossibile non tornare sul risultato di ieri e piccole grande per Theo Hernandez, a rischio denuncia. Infine, c'è anche una novità di mercato. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.