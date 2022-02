MERCATO MILAN TOP NEWS – Polemiche arbitrali, novità su Botman

Tante le notizie sul Milan in questa giornata del 26 febbraio 2022. Tanti, troppi gli episodi che stanno danneggiando i rossoneri in questa stagione. In primo piano c'è anche il calciomercato, con alcune news importanti su AndreaBelotti, attaccante del Torino e Sven Botman, difensore del Lille. Ecco le top news della giornata delle prossime schede.