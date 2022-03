MERCATO MILAN TOP NEWS – Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari

Tante le notizie sul Milan in questa giornata del 16 marzo 2022. In primo piano c'è il calciomercato, con il forte interesse per Origi, attaccante in scadenza con il Liverpool. C'è però anche e soprattutto il campo, con i rossoneri che affronteranno sabato sera il Cagliari di Mazzarri. Pioli potrebbe decidere di schierare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.