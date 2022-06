MERCATO MILAN E TOP NEWS – Messias, ci siamo. Rinnovi Tomori-Kalulu

Non sembrano ormai esserci più dubbi: Junior Messias sarà presto un giocatore del Milan a titolo definitivo. Non si sblocca ancora la questione Sven Botman, con il Newcastle che è sempre in agguato. Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora in bilico, intanto il club rossonero ragiona sui rinnovi di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Nelle prossime schede le Top News di oggi!