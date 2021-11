MERCATO MILAN E TOP NEWS – Baby talento in arrivo. Retroscena Iniesta

Una domenica senza campionato, ma non senza notizie di mercato e non solo. Oggi abbiamo intervistato, in esclusiva, un ex giocatore dell'Atletico Madrid. Attenzione al clamoroso retroscena su Andres Iniesta e al baby talento classe 2003 in arrivo. Ci sono due giocatori in partenza per gennaio, infine è opportuno sottolineare la bella vittoria del Milan Femminile. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!