MERCATO MILAN TOP NEWS – Tutti pazzi per Kalulu, novità Romagnoli

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa e i rossoneri si godono la vittoria di ieri che li tiene in testa alla classifica, decisa da Pierre Kalulu, uomo del momento. Tutti pazzi per lui, giocatore che sta sorprendendo in modo davvero importante. Ieri un'altra prestazione di primissimo livello. Novità anche sul fronte mercato, perché qualcuno potrebbe risentirne... Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.