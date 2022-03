MERCATO MILAN TOP NEWS – Ibrahimovic si avvicina al rientro

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa e i rossoneri si avvicinano sempre più alla partita di domenica sera, scontro diretto in cima alla classifica. Intanto arrivano buonissime notizie legate a Zlatan Ibrahimovic, vicino al rientro. Abbiamo sentito in esclusiva Olivier Fosseux, giornalista francese vicino al LOSC, che ci ha detto di più sui giocatori vicini ai rossoneri. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.