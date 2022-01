MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sfuma Botman. Parla Thiago Motta

Un'altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Il mercato si incendia, complice il recente infortunio di Fikayo Tomori che dovrà stare ai box per un mese. Si avvicina la sfida contro lo Spezia e, in merito alla partita, Thiago Motta ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Inoltre oggi è stata la giornata del Milan femminile che ha schiantato il Verona in campionato. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.