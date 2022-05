Massara, silenzioso e vincente: rinunciare al d.s. sarebbe un grosso errore

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha compiuto un lavoro davvero eccellente: la sua conferma è indispensabile

Un bivio fondamentale, che ha aperto le porte a Massara. Mai scelta si è rivelata più azzeccata: il direttore sportivo ricalca in pieno lo spirito del Milan. Poche chiacchere, ma tanti fatti. Nell'ambiente il dirigente viene descritto come un tipo silenzioso, un freddo, anche se in realtà con le sue esultanze con Maldini è sembrato tutto il contrario. Evidentemente il Milan è entrato nella pelle di Massara, che sente la responsabilità di far tornare il Diavolo in alto.