Marotta: “Milan? Non sono mai stato vicino a lavorare con loro”

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai giornalisti presente ad un evento al Pirellone. Marotta si è soffermato anche sul Milan: “Conosco bene i dirigenti del Milan, abbiamo ottimi rapporti. Diverse volte abbiamo pranzato e...

Beppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha parlato ai giornalisti presente ad un evento al Pirellone. Marotta si è soffermato anche sul Milan: "Conosco bene i dirigenti del Milan, abbiamo ottimi rapporti. Diverse volte abbiamo pranzato e cenato insieme ma sempre e solo per motivi lavorativi. Ero alla Juventus e non mi interessava in quel momento alcuna apertura". Le Top News di oggi sul Milan: Pioli rivoluziona la trequarti, Pellegri parte a gennaio?