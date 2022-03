Mancini: “Siamo passati dalla gioia totale ad una frustrante delusione”

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha espresso il suo pensiero attraverso un post sui social

Fa ancora male la sconfitta rimediata giovedì sera dall'Italia contro la Macedonia del Nord. Una sconfitta sicuramente immeritata, con gli ospiti che hanno conquistato la finale dei play off grazie ad un gol nato sull'unico tiro in porta della partita al 92esimo minuto. Tutto il popolo italiano è ovviamente deluso, probabilmente lo è ancora di più Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico della Nazionale, che - come se l'eliminazione non bastasse - sta preparando la partita amichevole contro la Turchia in programma martedì sera, ha espresso il suo pensiero postando un messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le sue dichiarazioni: