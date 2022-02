Manchester City, Begiristain su Alvarez: “Con noi sarà un top player”

Il direttore sportivo del club inglese ha parlato di Alvarez, nuovo acquisto ed ex obiettivo di mercato anche del Milan: le sue parole.

Nel corso dell'ultimo mercato, il Manchester City si è aggiudicato Julian Alvarez, argentino classe 2000. Era un obiettivo anche del Milan, che però non è riuscito a pagarlo e a convincerlo, dopo averlo seguito a lungo. Di lui ha parlato Txiki Begiristain, direttore sportivo dei citizens. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo abbiamo monitorato per un po' di tempo. È in grado di ricoprire numerosi ruoli offensivi e crediamo fermamente che sia uno dei migliori giovani attaccanti del Sudamerica. Siao felici di essere riusciti a portarlo al Manchester City. Credo davvero che possiamo metterlo nelle condizioni migliori per esprimere il suo potenziale e diventare un top player".