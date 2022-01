Man. United, Rangnick concede il giorno libero e se ne dimentica | News

Buffo evento avvenuto in casa Manchester United, con Ralf Rangnick che ha dimenticato di aver concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori

Incredibile quanto successo a Manchester, sponda United. Ralf Rangnick, allenatore ad interim dei 'Red Devils', ha concesso, per il giorno seguente al match di FA Cup contro l'Aston Villa, una giornata di riposo ai suoi calciatori. Nulla di strano fin qui, se non che l'allenatore tedesco, il giorno seguente stesso, si sia presentato al centro sportivo di Carrington non trovando - ovviamente - nessuno. Secondo quanto riferisce un insider del club inglese al 'Daily Mail', Rangnick ha iniziato a farsi delle domande sulla totale assenza di personale una volta arrivato in sede e, solamente dopo aver effettuato una chiamata telefonica al suo assistente, si ricordò di aver concesso il giorno libero. Come rivelato dallo stesso insider, tutti i giocatori hanno scherzato dopo questo buffo evento. Gioia che è durata poco perché lo stesso Rangnick ha poi programmato l'allenamento alle ore 14, generando il malumore dello spogliatoio.