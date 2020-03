Maldini, futuro sempre più incerto: ecco l’ipotesi più probabile

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è sempre più incerto il futuro di Paolo Maldini. Come detto in più occasioni, Elliott, dopo Boban, non vuole dare il benservito anche al direttore dell’area tecnica, ma difficilmente Maldini resterà senza il croato, soprattutto nel caso in cui dovesse essere scelto Ralf Rangnick. L’ipotesi più probabile dunque è un addio amaro al termine della stagione. Intanto Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse. Ecco il precedente, continua a leggere >>>

