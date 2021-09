Maignan, la Juventus impedirà l’ingresso allo stadio al tifoso razzista

Maignan, prima del match contro la Juventus, è stato preso di mira da un tifoso razzista. I bianconeri non lo faranno più entrare allo stadio

Dopo qualche giorno, la Digos di Torino ha identificato il tifoso che ha insultato Mike Maignan allo Stadium prima del match tra Milan e Juventus, che poi si è concluso in parità. Il portiere francese classe 1995 era stato preso di mira con appellativi razzisti. Il tifoso era iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), da cui è stato espulso. Inoltre, questo tifoso non potrà più entrare allo Stadium. Il club bianconero, nonostante il Daspo non sia ancora stato emesso, gli impedirà l'accesso all'impianto. Secondo la Gazzetta, comunque, la Procura Federale non aprirà stranamente un fascicolo contro di lui.