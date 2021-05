Maignan, il tributo del Lille: “Sarai sempre un Dogue” | Video

Il Lille, squadra francese, ha voluto rendere omaggio al nuovo portiere del Milan, Mike Maignan, attraverso un video pubblicato su Twitter

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, il Lille ha voluto ringraziare Mike Maignan per tutto ciò che ha fatto durante la sua esperienza con la squadra francese. "6 stagioni con noi, 180 partite, record di clean sheet nella storia del club e Campione di Francia 2021. Grazie per tutto Mike, sarai per sempre un Dogue", queste le parole apparse sul social. Adesso al portiere spetta una nuova ed entusiasmante avventura con il Milan. A proposito di Maignan, ecco le sue prime parole da giocatore rossonero