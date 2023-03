Lutto nel mondo del calcio: ci ha lasciati l’ex Milan Italo Galbiati

Una notizia di quelle che non vorremmo mai ricevere ha sconvolto nelle ultime ore il mondo del calcio. È scomparso all'età di 85 anni, infatti, Italo Galbiati. Ex calciatore professionista con le maglie di Inter, Reggina, Lecco e Como, viene ricordato soprattutto per quanto fatto da allenatore, potendo vantare un lungo trascorso nelle giovanili e da vice nel Milan. Da segnalare anche tre brevi parentesi come tecnico rossonero. Ad annunciarlo è stato proprio il Diavolo tramite il proprio profilo Twitter. Tottenham-Milan, Kalulu: “Partita difficile. Serve un gol più di loro”