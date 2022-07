Lorenzo Colombo, buona la prima con il Lecce: doppietta in amichevole

Lorenzo Colombo si è trasferito dal Lecce al Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Buona la prima: doppietta in amichevole

Dopo i prestiti in Serie B con Cremonese e Spal, Lorenzo Colombo è pronto ad una stagione da protagonista in Serie A con la maglia del Lecce. L'attaccante classe 2002 si è trasferito in Puglia stavolta non in prestito secco, ma con diritto di riscatto e controriscatto. Una mossa che permette ai rossoneri di non perdere totalmente il controllo sul ragazzo.