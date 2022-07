Lecce, Colombo ancora in gol: doppietta realizzata contro il Bochum

Un inizio di precampionato scoppiettante quello di Lorenzo Colombo. L'attaccante di proprietà del Milan è in prestito al Lecce, club con cui disputerà da protagonista il campionato di Serie A. Dopo aver segnato una doppietta nei giorni scorsi contro i dilettanti del Rovereto, anche ieri il classe 2002 è stato autore di altri due gol. Questa volta l'avversario era di notevole importanza visto che si trattava del Bochum, club che milita in Bundesliga. Nonostante la doppietta, i salentini hanno perso l'amichevole contro i tedeschi per 3-2 dopo essere passati in doppio vantaggio. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>