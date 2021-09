La lite Rebic-Bonucci e lo stucchevole Allegri: 5 perle di Juventus-Milan

Abbiamo provato ad analizzare Juventus-Milan di ieri da un punto di vista diverso, inedito. Ecco 5 spunti, 5 perle di questo big match che ha regalato un punto a testa, ma anche differenti convinzioni alle due squadre. Al Milan è mancato forse il giusto killer instinct per abbattere una già vacillante Juve, alla Juve invece non è riuscito il rimbalzo in classifica. Alla fine restano 8 i punti di distacco tra i due club e 5 immagini fortissime in mente: dallo stucchevole Allegri alla sculacciata di Maldini, passando per la lite Rebic-Bonucci. Nelle prossime schede i dettagli >>>