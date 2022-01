Kjaer premiato come giocatore dell’anno in Danimarca: il suo messaggio

Simon Kjaer è stato premiato come giocatore dell'anno in Danimarca: ecco il messaggio del difensore del Milan apparso sui social

Manca eccome sui campi da gioco, ma Simon Kjaer continua a togliersi delle soddisfazioni nonostante sia fermo ai box per il grave infortunio al ginocchio. Il difensore del Milan, infatti, è stato premiato come giocatore dell'anno in Danimarca e non ha mancato l'occasione per ringraziare sui social tutti coloro che l'hanno votato. "Sono così felice di vincere il premio Player of the Year in Danimarca. Grazie ai miei colleghi che mi hanno votato. Grande onore!", queste le sue parole apparse su Twitter.