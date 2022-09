Juve-Salernitana, Bergonzi: “Mercenaro bravo, difficile lavorare così”

Opinione controcorrente quella dell'ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi in merito alle polemiche arbitrali di Juve-Salernitana

A distanza di tre giorni, non accennano a placarsi le polemiche arbitrali sulla sfida Juve-Salernitana , polemiche di cui è stato protagonista anche l'arbitro Matteo Mercenaro . A sua difesa, interviene l'ex fischietto di Serie A, Mauro Bergonzi .

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, si è così espresso in merito a quanto accaduto nel concitato finale della sfida tra Juventus e Salernitana: "Mercenaro è un ragazzo di 30 anni con grande talento, mi sono immedesimato in lui. A mio avviso è stato molto bravo perché ha dimostrato di avere carattere. Non è semplice prendere certe decisioni quando nel frattempo dietro di te ci sono quaranta persone che si azzuffano".