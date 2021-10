Italia U-21, convocato Tonali: la lista completa e gli impegni degli ‘azzurrini’

Ecco la lista dei convocati del C.t. Paolo Nicolato per i prossimi impegni dell'Italia Under 21: presente anche il milanista Sandro Tonali

Ad un mese dal doppio successo conseguito contro Lussemburgo e Montenegro, la Nazionale Under 21 è pronta a riprendere il cammino europeo con altre due gare di qualificazione a Euro 2023 l’8 ottobre a Zenica, in casa della Bosnia ed Erzegovina, e il 12 a Monza contro la Svezia. Nella città brianzola l’Italia torna a ventuno anni di distanza dall’ultimo incontro giocato il 14 novembre del 2000, una gara amichevole contro l’Inghilterra finita 0-0.

Sono 27 gli Azzurrini convocati oggi dal tecnico Paolo Nicolato con due novità: il portiere del Vicenza Semuel Pizzignacco e il difensore del Crotone Simone Canestrelli, tutti alla prima chiamata. La squadra si radunerà domenica presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e il giorno dopo inizierà la preparazione, mentre per mercoledì pomeriggio è prevista la partenza con un volo diretto da Pisa a Sarajevo.

Uno solo il precedente con la Bosnia, il 3 settembre 2010 in una gara vinta dagli Azzurrini 1-0 e valida per le qualificazioni al Campionato Europeo. Sono invece 19 i precedenti con la Svezia: nove vittorie per l’Italia (l’ultima il 18 novembre del 2020 a Pisa vinta dagli Azzurrini 4-1), sei pareggi e quattro sconfitte.