Italia-Lituania 5-0: gli azzurri fanno la voce grossa dopo due pareggi

Dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l'Italia torna alla vittoria con un 5-0 alla Lituania che non ammette repliche

Dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l'Italia è ritornata alla vittoria e lo ha fatto nel migliore dei modi. Gli azzurri hanno chiuso la partita già nel primo tempo, passando in vantaggio per 4-0 grazie alle doppiette di Moise Kean e Giacomo Raspadori. Giovanni Di Lorenzo, in apertura di secondo tempo, ha definitivamente chiuso i giochi. Altra buona notizia è il pareggio della Svizzera, seconda nel gruppo C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, che permette agli uomini di Roberto Mancini di allungare in classifica. Ecco le top news di oggi sul Milan.