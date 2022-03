Italia, Gravina non lascia e anzi rilancia: presto nuove riforme

Gravina, presidente della FIGC, non si dimette dopo l'umiliazione subita dall'Italia, ma prepara tanti cambiamenti. Ecco le ultime.

Poco importa che l'Italia abbia mancato per la seconda volta consecutiva i Mondiali per Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che non ha intenzione di dimettersi. Anzi, si prepara a un vero e proprio piano di rilancio. Entro il prossimo anno, vuole fare diverse riforme legate ai format dei campionati e alla stabilità economica del sistema. Ovvero indice di liquidità come criterio di ammissione e altri paletti finanziari. Ma non solo: secondo il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC ha in mente un progetto tecnico-sportivo che parta dalle infrastrutture per arrivare alla valorizzazione dei vivai. Le nuove regole dovrebbero far giocare di più i giovani.