Italia, anche Giorgio Chiellini lascia il ritiro di Coverciano | News

Dopo diverse defezioni, Roberto Mancini dovrà fare a meno anche di Chiellini per le due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali

L'Italia di Roberto Mancini continua a perdere pezzi. L'allenatore di Jesi, dopo gli infortuni di Zaniolo, Pellegrini e Immobile, dovrà fare a meno anche del capitano Giorgio Chiellini. Azzurri che non potranno disporre di due dei quattro campioni d'Europa per i delicati match di qualificazione contro Svizzera e Irlanda del Nord, in programma, rispettivamente, venerdì e lunedì. Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.