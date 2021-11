Irlanda del Nord-Italia, ecco chi sarà l’arbitro dell’incontro

Domani si giocherà Irlanda del Nord-Italia, match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar ed è stato designato l'arbitro.

L'arbitro romeno Istvan Kovacs dirigerà la partita fra Irlanda del Nord e Italia, ultima giornata del girone di qualificazione mondiale, decisiva per la qualificazione diretta degli azzurri in Qatar e in programma a Belfast.