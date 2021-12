Inzaghi sulla linea di Pioli: “Bisogna guardare con attenzione i calendari”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenzastampa come Stefano Pioli del problema dei calendari

Anche Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato come Stefano Pioli del problema dei calendari. Ecco cosa ha detto: "Bisognerebbe probabilmente guardare con più attenzione ai calendari, magari iniziare prima, mettere insieme più gare della Nazionale fermando il campionato per più tempo e non solo due settimane. Noi ci alleniamo bene, ma con lo Spezia mi sono ritrovato con appena due difensori di ruolo".